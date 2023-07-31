Британський важкий танк Challenger 2

Міністерство оборони Великої Британії списало та утилізувало десятки танків Challenger 2, які могли б бути відправлені України, якби їх залишили на зберіганні. Проте утримання та ремонт танків у британському міноборони вважали недоцільним, бо не вірили в можливість масштабної війни у Європі. Про це повідомило видання The Times.

За даними видання, утилізацію проводили у період з 2010 до 2014 року, витрати на неї склали 4,3 млн фунтів стерлінгів. Загалом було списано 43 танки Challenger 2. У британському міноборони заявили, що списані танки було «економічно недоцільно» ремонтувати. У середині 1990-х років Британія закупила 386 танків Challenger 2, які залучали у війні в Іраку. 40 з них утилізували до 2010 року.

Міноборони Великої Британії планувало знизити загальну кількість танків на озброєнні до 148 одиниць, модернізувавши решту до нового стандарту – Challenger 3. На тривале зберігання помістили 75 танків Challenger 2. Раніше голова парламентського комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд заявив, що їх слід відправити в Україну.

Військовий аналітик Джастін Крамп пояснив, що танки були утилізовані через те, що їхнє зберігання було дорогим. Крім того, у той час вважалося, що масштабні наземні війни в Європі залишилися в минулому.

«Це те, що ми зробили неправильно…відсутність достатньої кількості танків, готових до відправки до підрозділів, які мали б укомплектувати їх під час конфлікту, була серйозною проблемою, і я думаю, що армія, швидше за все, змінить свою політику в майбутньому», – сказав він. До слова, у травні 2023 року Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 вже перебувають на території України.