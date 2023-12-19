Україна і Велика Британія вже найближчим часом планують підписати 10-річний пакт про безпеку. Про це 19 грудня повідомляє британське видання The Telegraph.

Зазначається, що згідно з угодою, Велика Британія зобов'яжеться підтримувати Київ у боротьбі проти Росії. Окрім цього, документ також міститиме післявоєнні гарантії безпеки та плани щодо захисту України після війни, які мають стримувати РФ від намірів здійснити повторний напад.

Зокрема, йдеться про посилення військової допомоги та відновлення санкцій. За інформацією The Telegraph, британська влада повідомила українським колегам, що в межах меморандуму Велика Британія зосередиться на зміцненні морського потенціалу України та наданні Києву фінансової допомоги.

Зброю, яку постачатимуть у межах угоди, спрямовуватимуть на «забезпечення більшої оперативної сумісності Збройних сил України з силами НАТО».

До слова, раніше стало відомо, що Велика Британія разом з Норвегією очолить нову коаліцію морських сил і засобів, яка надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі.