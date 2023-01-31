Голова компанії OIP Фредді Верслі стоїть біля німецького танка Leopard

Велика Британія викупила та передала Україні партію з 46 бронетранспортерів М113, які зберігалися на приватному війьськовому складі в Бельгії. Техніка була доставлена до ЗСУ в рамках минулих пакетів військової допомоги, пише The Guardian.

Ці бойові машини раніше належали бельгійській приватній оборонній компанії OIP, що раніше займалася викупом надлишків військової техніки у різних країнах Європи. Окрім М113, на складах є багато іншої техніки.

«Ось у нас 50 Leopard 1. Також є 38 німецьких танків Gepard, 112 австрійських легких танків SK-105 і 100 італійських бронетранспортерів VCC2 і 70 M113», – сказав керівник компанії OIP Фредді Верслі.

«Багато з цих танків стоять тут роками. Сподіваюсь, що зараз настав час, коли вони нарешті побачать якісь дії в Україні», – додав він.

Загалом OIP має на складі близько 500 броньованих машин. Ймовірно, це найбільший приватний арсенал танків та іншої військової техніки у всій Європі. Найбільше свої запаси компанія поповнила за останні 20 років, купуючи танки й іншу бронетехніку безпосередньо в урядів європейських країн. Бізнес-ідея компанії полягала в закупівлі старої військової техніки, сподіваючись, що одного дня на неї знову з’явиться попит.

Наприклад, у 2014 році OIP викупила в Бельгії 50 танків Leopard 1. Після того, коли Німеччина дозволила реекспорт цих танків, Бельгія, на складі якої не залишилося жодного танка, дослідила можливість викупу Leopard 1, які вона продала Верслі. Водночас міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер звинуватила OIP в спробі отримати надприбутки від продажу і сказала, що не збирається «платити півмільйона за танк, який далеко не є боєздатним». До слова, Фредді Верслі викупив ці танки в бельгійського уряду за ціною 37 тис. євро за одиницю.