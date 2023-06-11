Плата на в'їзд дозволить мандрувати Британією протягом двох років

Велика Британія запроваджує окрему плату за в'їзд до країни. Спеціальна плата буде стягуватися з мандрівників з електронний дозвіл на в'їзд, повідомило у суботу, 10 червня, CNN.

Після виходу з Євросоюзу у 2019 році Велика Британія запровадила схему електронної авторизації ETA. Вона передбачає стягнення коштів за в'їзд та діятиме два роки для мандрівників.

«Схеми безвізового режиму існують вже деякий час. У Сполучених Штатах є ESTA вартістю 21 долар, дійсний протягом двох років, а в Європі у 2024 році вводиться ETIAS вартістю 7 євро. Його вистачить на три роки», – повідомило видання.

За в'їзд до Британії туристи мають заплатити 10 фунтів, або ж 12 доларів. Очікується, що схема буде розгорнута для людей, яким не потрібна віза для в’їзду до Британії, включаючи громадян США та ЄС (до кінця 2024 року), а першою країною, яка приєднається до схеми, стане Катар у 2023 році.