Однією з головних традицій є освячення великодніх кошиків

Великдень – це найбільше християнське свято, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа та перемогу життя над смертю. У 2025 році українці святкуватимуть Великдень 20 квітня, коли дата святкування співпаде для православних і католиків. Це рідкісне явище, оскільки традиційно святкування відбуваються в різні дати через використання різних календарів – юліанського та григоріанського. ​Про традиції та особливості Великодня пише Оbozrevatel.

Основні традиції Великодня в Україні

Великдень в Україні супроводжується багатьма традиціями та обрядами. Однією з головних є освячення великодніх кошиків у церкві. У кошиках зазвичай містяться паска, писанки, ковбаси, сир, масло та інші страви. Після освячення родини збираються за святковим столом, де розговляються після Великого посту.​

Писанка – душа українського народу

Писанка – це не просто розписане яйце, а справжній витвір мистецтва, що несе в собі глибокий зміст. Використовуючи техніку воскового розпису, українці створюють на яйцях геометричні, рослинні та релігійні орнаменти, що символізують відродження, родючість та зв'язок з предками. Ця традиція має тисячолітню історію і є важливою частиною української культури.​

Великодня трапеза

Великодній стіл – це не лише їжа, а й оберіг родини. Освячені паска, яйця, ковбаси та інші страви стають символами благополуччя та захисту. Особливе місце займає «крашанка» – фарбоване яйце, яке часто використовують у традиційних іграх, таких як биття яєць.​