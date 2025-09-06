Через суперечливий закон у Львові два дні проходили мітинги

Міністерство оборони відреагувало на страйки через ухвалення законопроєктів №13260 та №13452, які значно обмежують права військових та посилюють кримінальну відповідальність. У міністерстві вважають, що закон потребує доопрацювання, зокрема виключення правки про посилення відповідальності за непокору.

Йдеться про скандальний законопроєкт №13260, що повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини, та законопроєкт №13452, який серед іншого передбачає заборону судам застосовувати свою дискрецію щодо можливого мʼякого покарання та умовного звільнення від його відбування за статтею «непокора». Законопроєкт передбачає, що у випадку непокори військовий отримає не менше 5 років ув’язнення, без права заміни вироку на випробувальний термін.

Окрім цього, законопроєкт може посилити відповідальність за необережне пошкодження або знищення військового майна. Так само – за недбале виконання обов’язків, якщо це спричинило серйозну шкоду.

Військові вважають цей закон дискримінаційним, тож днями у Києві, Львові та інших містах пройшли мітинги проти ухвалення цих законів.

6 вересня в Міністерстві оборони повідомили, що відбулись з головою комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності і з головою комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів», – повідомили у МОУ.

Тож міністерство вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ.

Крім цього, міністерство підтримало проєкт закону «Про військового омбудсмана». Він передбачає, що омбудсман стане допоміжним органом при президентові, а сам омбудсман буде цивільним та відповідатиме за захист прав військових і поліцейських.