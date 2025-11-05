Одноразова допомога на першу та кожну наступну дитину становитиме 50 тис. гривень

У середу, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13532 про суттєве підвищення державної допомоги сім'ям з дітьми. Згідно з рішенням, з 1 січня 2026 року одноразова грошова допомога при народженні дитини становитиме 50 тис. грн.

З 1 січня 2026 року одноразова допомога на першу та кожну наступну дитину становитиме 50 тис. грн. Відповідне рішення підтримали 294 народні депутати.

Крім цього запроваджують нові види щомісячної допомоги, а саме:

7 тис. грн на місяць – допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю – 10 500 грн на місяць,

«єЯсла» – цільова грошова підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років у розмірі 8 тис. грн на місяць, яку можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. Для дітей з інвалідністю ця виплата становитиме 12 тис. грн на місяць,

«Пакунок малюка» – надаватиметься у натуральній формі або у вигляді грошової компенсації його вартості,

«Пакунок школяра» – одноразова виплата 5 тис. грн для учнів 1 класу,

7 тис. грн – допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів.

Важливо, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився 1 рік, батьки продовжуватимуть отримувати поточну виплату, яка становить 860 грн, і додатково отримуватимуть нову допомогу в розмірі 7 тис. грн доки дитині не виповниться рік.

Зараз розмір допомоги становить 41 280 грн. Виплата здійснюється одноразово в розмірі 10 320 грн, решта суми виплачується протягом 36 місяців рівними частинами (по 860 грн щомісяця).

Нагадаємо, також з 1 січня 2026 року в Україні зросте розмір виплат прийомним батькам і батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу. Їх нараховуватимуть за принципом «гроші ходять за дитиною».