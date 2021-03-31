Верховна Рада посилила відповідальність за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки. Зокрема, депутати підвищили штрафи за завідомо неправдиві виклики екстрених служб (швидкої допомоги, поліції, пожежників) і запровадили кримінальну відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 300 народних депутатів на засіданні парламенту у вівторок, 30 березня.

Штрафи за неправдиві виклики екстрених служб: що зміниться

Після того, як закон набуде чинності, штраф за завідомо неправдивий виклик пожежників, поліції, бригади швидкої (екстреної) допомоги або інших аварійно-рятувальних служб становитиме від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-3400 грн). Зараз штраф за таке порушення становить 3-7 мінімумів (51-119 грн).

Що загрожуватиме за невиконання приписів ДСНС

За невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій для посадових осіб і фізичних осіб-підприємців тепер передбачено штраф у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн), а за повторне порушення протягом року – від 200 до 300 мінімумів (3400 грн- 5100 грн).

Раніше таке порушення каралося попередженням або штрафом від 0,5 до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб (тобто максимальний штраф становив 119 грн) і від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на посадовців (тобто від 34 до 170 грн).

Якою буде кримінальна відповідальність за порушення техногенної безпеки

Народні депутати змінили статтю 270 Кримінального кодексу України. Зараз вона поширюється лише на пожежну безпеку, але після того, як закон почне діяти, ця стаття стосуватиметься й техногенної безпеки.

Зміни передбачають, що порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, каратиметься штрафом від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Ті самі дії, якщо їх вчинить особа і якщо вони спричинять загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Тобто документом запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог не лише пожежної, як це є зараз, але й техногенної безпеки, яке призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

Законом також передбачено штрафи за використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спецтехніки чи засобів протипожежного захисту не за призначенням.