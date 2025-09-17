ВР ухвалила закон про військового омбудсмена

У середу, 17 вересня, Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №13266 «Про військового омбудсмена». Про це стало відомо з трансляції засідання ВР.

За законопроєкт №13266 проголосували 283 народні депутати, ще 18 – утрималися. Відповідно до документа, військовий омбудсмен контролюватиме забезпечення прав військовослужбовців та правоохоронців на фронті. Зокрема, уповноважений розглядатиме скарги стосовно порушення прав бійців та здійснюватиме перевірки. Крім того, омбудсмен має право безперешкодно відвідувати території об'єктів органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, гауптвахт, дисциплінарних батальйонів, установ та організацій, у тому числі в районах бойових дій.

Посаду військового омбудсмена можуть обіймати громадяни України віком від 30 років, які мають освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра). Також кандидат має проживати в Україні протягом п’яти років та вільно володіти державною мовою. Термін каденції військового омбудсмена – п’ять років. Уповноважений може бути повторно призначений, але одна й та сама людина не може обіймати посаду більше, ніж два строки поспіль.

Ухвалення закону прокоментувала Ольга Решетилова, яка з 30 грудня 2024 року обіймає посаду уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців.

«Я щиро дякую парламентарям, які, попри сотні правок і десятки годин дискусій, змогли дійти згоди й почули аргументи на користь запровадження цієї вкрай важливої інституції [...] Ухвалення закону – важливий, але далеко не останній крок у тому, щоб українські військові мали інструмент захисту своїх прав: відчували турботу і справедливість. Попереду дуже багато відповідальної роботи, безліч змін і водночас безліч викликів із захисту честі та гідності тих, хто нас захищає», – написала Ольга Решетилова.

Нагадаємо, 3 квітня 2024 року міністерство оборони України разом з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців.