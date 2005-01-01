Весела компанія Сари

ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати до себе додому.

Цього разу ми знайомимо вас з дев'ятьма чудовими собаками, які з нетерпінням чекають на своїх господарів.

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Конан. Шоколадний красунчик. Молодий курцхаар. Можливо, хтось впізнає свого улюбленця, оскільки такі собаки не народжуються на вулиці. Слухняний та добре гуляє на повідку.

Ікар. Молодий метис німецької вівчарки. Слухняний та виважений, піддається навчанню. Чудовий друг та охоронець.

Гермес – собака, якого, за словами очевидців, викинули з авто. Невідомо, чим керувалися люди, які зробили такий жахливий вчинок. Але цей молодий собака не втратив віри у людей і чемно гуляє на повідку. Дружній до інших собак. Чудовий відданий друг.

Сара. Собачка, яка потрапила до нас з важкими ранами на шкірі, ймовірно від укусів інших собак. Наші ветеринари врятували та вилікували її. Після усього пережитого на вулиці вона не може повертатися знову в зону ризику. Тому дуже віримо, що її хтось забере до себе додому та буде оберігати цю невелику чемну красуню

Цирі. Ця красуня потрапила до нас наляканою, довелось довго завойовувати її довіру. З її поведінки робимо висновки, що вона мала непросте життя на вулиці. На щастя, завдяки кінологу та людині, що знайшла Цирі та викликала наших ловців і тепер майже щодня приходить погуляти з нею, тварина почала знову довіряти людям.

Вільфред. Молодий собака метис вівчарки. Наразі трішки розгублений та наляканий, але піддається навчанню, чемно гуляє на повідку і дружній до людей.

Грум. Метис пекінеса. Хлопчик з перчиком:) Миленький та з гарним закрученим хвостиком і з міцним вольовим характером. Потребує господаря, який зможе цьому красунчику приділити час для уроків з кінологом та спілкування.

Стілла досі в ЛКП «Лев». Це – собака зрілого віку, метис стаффордширського тер’єра. Має куповані вушка, швидше за все, була домашньою та квартирною собакою. Добре гуляє на повідку, дружня й не агресивна до людей, не зважаючи на зраду свого господаря.

Цент (Майк) також досі у нас. Неймовірний красень-пітбуль з рідкісним сіро-мигдалевим окрасом. Чемний молодий собака, абсолютно неагресивний, соціалізований.

Нагадуємо, познайомитися з цими чудовими собаками можна в ЛКП «Лев»: Львів, вул. Промислова, 56, тел.: 068 535 4545. Працюємо щодня без вихідних з 8:00 до 20:00!

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