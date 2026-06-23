Російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками

Вдень у вівторок, 23 червня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок уламкового поранення загинула жінка. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, також поранення отримав 39-річний чоловік.

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«Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. На жаль, внаслідок російської атаки на узбережжі міста Одеса загинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік отримав поранення. Йому надається допомога», – йдеться у повідомленні.

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Інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється, наразі на місці працюють відповідні служби.

Раніше місцеві ЗМІ писали, що поранення від уламка дрона на пляжі зазнала 24-річна дівчина. Медики наче намагалися її реанімувати, однак врятувати не вдалося.

Перед цим Повітряні сили повідомляли, що група ударних БпЛА рухалася в акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.

Також цього дня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки на обʼєкт цивільної інфраструктури у місті є загиблі та багато постраждалих.