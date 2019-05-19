Від Великої Британії на інавгурацію Зеленського приїде міністр у справах ООН
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10 годині
Суспільство — Юрій Братюк, сьогодні, 18:251330
Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського представить державний міністр у справах Співдружності та Організації Об’єднаних Націй Тарік Ахмад.
Про це повідомили у посольстві України у Великій Британії.
«Ми вдячні за рішення уряду Сполученого Королівства відправити високопоставленого міністра Таріка Ахмада на інавгурацію президента Зеленського 20 травня», — йдеться у повідомленні.
На церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського мають приїхати 5 президентів — Грузії, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії. Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10 годині.
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