Від Великої Британії на інавгурацію Зеленського приїде міністр у справах ООН

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського представить державний міністр у справах Співдружності та Організації Об’єднаних Націй Тарік Ахмад.

Про це повідомили у посольстві України у Великій Британії.

«Ми вдячні за рішення уряду Сполученого Королівства відправити високопоставленого міністра Таріка Ахмада на інавгурацію президента Зеленського 20 травня», — йдеться у повідомленні.

На церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського мають приїхати 5 президентів — Грузії, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії. Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10 годині.