У російській окупації залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків

20% природоохоронних територій України потерпають від війни, також через бойові дії постраждали 3 млн га лісів. Про це інформує «Українська правда» з посиланням на дані всесвітнього фонду природи WWF-Україна.

Як розповіли в організації, у російській окупації залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків.

У зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової мережі, території якої є значною частиною природоохоронної мережі Європи і яка охороняється у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

Також під загрозою знищення перебуває 16 об’єктів, які захищаються Рамарською конвенцією про водно-болотні угіддя, площею майже 600 тис. га. Ці території мають міжнародне значення, як середовища водоплавних птахів.

Зокрема, водно-болотне угіддя «Архіпелаг Великі і Малі Кучугури» площею 7740 га нині деокуповане, втім, через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення.

В організації також стверджують, що ці цифри можуть зростати, адже на частині територій досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування.

WWF закликали українців, які люблять мандрувати країною, обов’язково попередньо з’ясовувати, чи безпечна територія для відвідування на сайті обласної військової адміністрації.

«Цим ви подбаєте не лише про власну безпеку, а і всього живого на відповідній території», – говорять у Всесвітньому фонді природи.