Ігор Шайнович працює викладачем духових інструментів

Викладача Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв Ігоря Шайновича оштрафували на 17 тис. грн за те, що він намагався дати хабаря патрульним. Чоловіка напідпитку виявили на одній із вулиць міста. Він сидів поруч з електроскутером, який знаходився на дорозі. У суді обвинувачений визнав свою провину.

Як йдеться у вироку Теребовлянського районного суду від 2 лютого, близько 15:00 26 червня 2025 року інспектори поліції помітили на вул. Січових Стільців в Теребовлі трьохколісний електроскутер. Транспорт частково знаходився на проїзній частині дороги, а водій скутера сидів біля нього на узбіччі. Під час спілкування із обвинуваченим поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння і почали складати адміністартивний протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортом напідпитку). Ігор Шайнович запропонував інспекторам 100 доларів хабаря, щоб його не притягували до відповідальності.

У суді чоловік повністю визнав свою вину і розповів, що того дня керував електроскутером, а перед тим вживав алкогольні напої. Обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та просив суд суворо його не карати.

Суддя призначив йому 17 тис. грн штрафу, також Ігор Шайнович має сплатити понад 7 тис. грн судових витрат. На рішення суду можна подати апеляційну скаргу.

За даними сайту Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, Ігор Шайнович працює викладачем духових інструментів в установі з 1985 року, куди його направили після закінчення Рівненського держаного інституту культури. Нині він також керівник духового оркестру.