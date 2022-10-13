У Хмельницькому заборонили використовувати рекламні штендери. Ці конструкції часто виставляють на тротуарах біля закладів і розміщують на них рекламні пропозиції. У міськраді пояснюють своє рішення тим, що такі штендери створюють незручності пішоходам та комунальникам.

Про рішення виконавчого комітету Хмельницької міськради повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук у четвер, 13 жовтня.

«На мою думку, такий формат себе давно віджив. З розвитком бізнесу та кількості торгових точок важко уявити як будуть виглядати вулиці міста, якщо кожен поставить такий штендер. Також вони створюють незручності пішоходам та комунальним службам», – зазначив посадовець.

За його словами, раніше використання рекламних штендерів намагались впорядкувати за допомогою правил встановлення конструкцій, фактично прописуючи відстані від приміщення та розміри. Але це так і не спрацювало.

Нагадаємо, раніше Хмельницька міськрада затвердила правила використання легкого електротранспорту та встановила обмеження максимальної швидкості.