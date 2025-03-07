У радянські часи віллу поділили на дві квартири, зараз її можна викупити повністю

У Львові вже кілька років не можуть продати історичну віллу на Кастелівці, яку збудували у кінці XIX ст. Юліан Захаревич та Іван Левинський. Сайти, які пишуть на тему архітектури та будівництва, поширюють оголошення агентства нерухомості, що продає цю віллу. Однак в мережі можна знайти такі ж оголошення щонайменше пʼятирічної давності. Двоповерховий будинок початково належав польському художнику Зиґмунту Розвадовському. Згодом там працювало радянське консульство, де трапився резонансний акт протесту. Розповідаємо його історію.

Історичні відомості про будинок дещо різняться. За однією з них, віллу на сучасній вулиці Івана Котляревського, 27 (тоді – Набеляка) збудували у 1891-1892 роках за проєктом Юліана Захаревича та Івана Левинського, вже 1906 року її знову перебудували за проєктом архітектора Владислава Садловського. Історикиня архітектури Тетяна Казанцева зазначає, що від першого будинку Левинського-Захаревича на фасаді залишилися цегляні арочки, дахівка і керамічні завершення, а також огорожа. Натомість Ігор Жук на сайті Центру міської історії пише, що автором вілли 1906 році був Едмунд Жихович. Будинок є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Радянське консульство у віллі (фото NAC)

Двоповерховий будинок належав польському художнику-баталісту Зиґмунту Розвадовському. У 1906-1912 роках у цій віллі була також майстерня українського художника-графіка Антіна Пилиховського.

Будівля розташована на кутовій ділянці, примикає до сусіднього будинку №29. «Вирізняється динамічною композицією архітектурної маси, модельованої виступами невеликих ризалітів, силуетами фронтонів та вежечки, вікнами різної форми, а також оригінальною трикутною конфігурацією плану. Північну наріжну партію будинку, в якій, очевидно, містилася художня майстерня, підтримують залізобетонні пілони. Сходова клітка займає кутову західну частину корпусу. Стильова характеристика – сецесія», – пише Ігор Жук.

Зовнішній вигляд вілли (фото Alpia&Co)

Вілла має дуже цікаву історію. З 1927 року й до початку Другої світової війни у ній працювало радянське консульство. 21 жовтня 1933 року представник ОУН Микола Лемик спробував там здійснити атентат, щоб привернути увагу світу до голодомору в Україні.

«18-річний першокурсник факультету математики та природничих наук Університету Яна Казимира Микола Лемик мав, вдавши із себе громадянина, що хоче через навчання переїхати до Києва, застрелити радянського консула, 34-річного Михайла Голуба, а потому добровільно здатися польській поліції. Вбивство було скоєно, однак юнак застрелив не того – на його прохання вийшов не сам консул, а його заступник та секретар Олексій Майлов. Про це Лемик дізнався вже на суді», – розповідають на сайті «Фотографії старого Львова».

Микола Лемик під час судового процесу, 1933 рік (фото з ФСЛ)

Вбитий виявився не просто секретарем, а агентом ГПУ, що приїхав до Львова за розпорядженням Сталіна перевірити розвідувальну роботу консуляту. Роман Шухевич сказав Лемику: «ви вбили іншу людину – Майлова, сто разів гіршого, ніж Голуб… Ви зробили приємну несподіванку товаришеві Сталіну». До 60-ї річниці цієї події на фасаді будинку відкрили меморіальну таблицю.

У радянські часи будівлю поділили на дві квартири. У підвальному приміщенні декілька років тому працювало відділення УЗД і стоматологічний кабінет. Але зараз є можливість обʼєднати всі приміщення одному власнику. Оголошення пʼятирічної давності пропонує 300 м2, а зараз площа вілли – 475 м2. Причому ціна суттєво менша.

Інтерʼєр вілли (фото Alpia&Co)

Зараз історичну віллу виставило на продаж агентство нерухомості Alpia&Co. В оголошенні зазначається, що там є два поверхи та підвал, власне подвірʼя на 2 сотих. Всередині багато збереженої автентичної ліпнини та столярки. Розкішні інтерʼєри варті якісної реставрації.