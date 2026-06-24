Термометр під прямими сонячними променями або поблизу нагрітих поверхонь показує не лише температуру повітря

Влітку люди часто самі вимірюють температуру повітря на вулиці та дивуються, коли вона суттєво відрізняється від офіційних даних синоптиків. Чому вдома термометр показує +45°С, а метеостанція – лише +30°С? Фахівці Полтавського обласного центру з гідрометеорології детально пояснили.

Чому домашній термометр показує іншу температуру, ніж метеостанція?

Як повідомили метеорологи, у сонячний день легко помітити різницю в показах термометрів, розміщених на північній та південній стінах будинку, покладених на металеву поверхню та підвішених у затінку.

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Причина полягає в тому, що сонячне випромінювання нагріває насамперед земну поверхню та різні предмети – асфальт, бетон, металеві конструкції, дахи будинків. Вони можуть нагріватися до температур, значно вищих за температуру повітря, а вже потім віддавати накопичене тепло навколишньому середовищу.

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Саме тому термометр під прямими сонячними променями або поблизу нагрітих поверхонь показує не лише температуру повітря, а й вплив сонячного випромінювання та навколишніх предметів.

Як правильно виміряти саме температуру повітря?

Для цього метеорологи в усьому світі використовують психрометричну (метеорологічну) будку. Вперше вона була запропонована у 1864 році шотландським інженером Томасом Стівенсоном. Створена ним конструкція настільки вдало вирішувала проблему захисту приладів від впливу сонця та опадів, що швидко поширилася і стала міжнародним стандартом метеорологічних спостережень.

Метеорологи в усьому світі використовують психрометричну (метеорологічну) будку

«Цікаво, що попри стрімкий розвиток технологій її конструкція за понад півтора століття майже не змінилася. Назву будка отримала від психрометра – приладу для вимірювання температури та вологості повітря, що є одним із основних інструментів усередині неї. На перший погляд, психрометрична будка нагадує невеликий дерев'яний будиночок на ніжках. Проте кожна деталь її конструкції має важливе призначення», – пояснюють у гідрометцентрі.

Будка встановлюється на відкритому метеорологічному майданчику, подалі від будівель, дерев та інших об'єктів, які можуть впливати на циркуляцію повітря або створювати додатковий нагрів. Термометри в ній розміщуються на висоті 2 метри над землею, щоб мінімізувати вплив підстильної поверхні, при цьому отримуючи дані в приземному шарі повітря, де перебуває людина.

Традиційно дверцята будки відкриваються на північ, що дозволяє уникнути потрапляння прямих сонячних променів на прилади під час проведення спостережень.

Стіни будки пофарбовані в білий колір, який добре відбиває сонячне випромінювання та запобігає надмірному нагріванню конструкції. Замість суцільних стін використовуються жалюзійні решітки. Через них повітря вільно проходить усередину, забезпечуючи постійне провітрювання, водночас захищаючи прилади від прямого сонячного проміння. Додатковий захист від нагрівання забезпечує подвійний дах із повітряним прошарком між його частинами.

Всередині психрометричної будки розміщуються прилади для вимірювання температури та вологості повітря. У класичному варіанті це сухий і змочений термометри психрометра, максимальний і мінімальний термометри. На сучасних автоматизованих метеостанціях дедалі частіше використовуються електронні датчики, однак принцип залишається незмінним: вимірювання повинні проводитися в умовах вільної циркуляції повітря та захисту від сторонніх впливів.

Всередині психрометричної будки розміщуються прилади для вимірювання температури та вологості повітря

«Саме стандартизовані умови спостережень є однією з головних причин, чому метеостанцій можна довіряти. Всі метеорологічні станції працюють за єдиними міжнародними вимогами, розробленими Всесвітньою метеорологічною організацією. Завдяки цьому температура, виміряна в Україні, може коректно порівнюватися з результатами спостережень у будь-якій іншій країні світу», – кажуть експерти.

Цього тижня екстремальна африканська спека накриє Європу, у деяких країнах прогнозують до 44°С тепла. В Україні синоптики прогнозують до 38°С тепла.

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