Аварія сталася 12 грудня 2023 року на вулиці Холодноярців у Хмельницькому

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок водію ВАЗ, який пʼяним збив на смерть 55-річну жінку та втік з місця аварії. За скоєне чоловіку присудили сім років тюрми. Також він має заплатити сину загиблої 573 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у вироку від 17 лютого, аварія сталася 12 грудня 2023 року на вулиці Холодноярців у Хмельницькому. Водій автомобіля ВАЗ, 62-річний Анатолій Дзенглюк, збив 55-річну місцеву жительку, яка йшла по краю проїзної частини. Обвинувачений втік з місця події, а пішохідка від отриманих травм померла.

Пізніше поліцейські розшукали пʼяного Анатолія Дзенглюка та затримали. У суді чоловік розкаявся та розповів, що їхав зі швидкістю близько 40-50 км/год. За словами обвинуваченого, він почув звук удару та поштовх, але вирішив, що потрапив у яму, тому не зупинився. Водночас підсудний заперечив, що перед ДТП вживав алкоголь.

Суддя Сергій Баєв визнав Анатолія Дзенглюка винним за ч. 3 ст. 286-1 (порушення ПДР у стані спʼяніння, що призвело до смерті потерпілого) та ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці) й призначив 7 років тюрми. Також обвинувачений має заплатити сину загиблої 573 тис. грн моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.