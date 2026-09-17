Однією з найвідоміших є прикмета про дощ

17 вересня в Україні вшановують пам’ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. У народній традиції цю дату пов’язували не лише з пам’яттю про святих мучениць, а й зі спостереженнями за погодою та природою. За змінами температури, опадами, поведінкою птахів і тварин намагалися визначити, якою буде подальша осінь і коли прийдуть холоди. Про основні прикмети пише «КиївWeekly».

Прикмети про дощ і тепло

Однією з найвідоміших є прикмета про дощ. Якщо 17 вересня йде дощ, вважалося, що наступна весна буде ранньою.

Похмура погода цього дня також могла сприйматися як знак короткого потепління найближчим часом. А грім цього дня, за народними спостереженнями, віщував тривалу та теплу осінь.

Що віщують журавлі

Особливу увагу цього дня приділяли журавлям. Якщо птахи вже відлітали у вирій, чекали раннього похолодання та морозів.

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За іншою прикметою, ранній відліт журавлів означав, що морози можуть прийти вже до Покрови. Якщо ж птахи залишалися, вважали, що справжня холодна пора затримається.

Прикмети про перші заморозки

Кінець вересня в народному календарі пов’язували з переходом до холоднішої погоди. Якщо в цей період з’являлися перші заморозки, це сприймали як знак наближення зими.

За станом дерев також намагалися передбачити погоду. Якщо береза до цього часу вже помітно жовтіла, чекали раннього приходу холодів.

Що розповідали про тварин

Наші предки звертали увагу і на поведінку тварин. Вважалося, що якщо їжак облаштовує своє лігво глибоко в лісі, зима може бути холодною.

Спостерігали й за білками. Якщо тварина линяла знизу догори, це вважали ознакою суворої зими.