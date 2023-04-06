Збройні сили Вірменії візьмуть участь у військових навчаннях країн НАТО, які стартують найближчими тижнями. Про це повідомила офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, у навчаннях Defender-23, які розпочнуться 22 квітня на території 10 європейських країн, буде задіяно 17 тис. одиниць техніки, 9 тис. військовослужбовців США та ще 17 тис. солдатів з країн-союзниць та держав-партнерів.Серед них, як повідомила Сінгх, низка країн, які не входять до НАТО: крім Вірменії, це Молдова, Боснія і Герцеговина, а також сили Косова.

«Це щорічні навчання, які триватимуть майже два місяці і будуть сфокусовані на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні армійських запасів і кооперації з європейськими союзниками і партнерами», – повідомила представниця Пентагону.

За її словами, метою маневрів буде демонстрація здатності армії США швидко розміщувати готові до бою сили та техніку, «стримувати тих, хто загрожує миру в Європі та захистити континент від агресії».

Вірменія, яка два роки тому відмовилася брати участь у навчаннях НАТО, цього разу змінила позицію через охолодження відносин з Кремлем та ОДКБ, які не підтримали прем'єра Нікола Пашиняна в конфлікті з Азербайджаном за Нагірний Карабах. У січні Вірменія оголосила, що не проводитиме навчання ОДКБ на своїй території, а через два місяці відмовилася від своєї квоти на посаду заступника генсека організації.