Жінка стала жертвою шахрайства, шукаючи романтичні стосунки в інтернеті

46-річна мешканка Івано-Франківщини стала жертвою шахрайства під час віртуального знайомства. Невідомий залицяльник, який представився військовим, обіцяв їй романтичну зустріч та начебто надіслав коштовний подарунок. А за його доставку жінка перерахувала шахраєві 2 млн грн.

Як повідомили в поліції Івано-Франківщини, 46-річна мешканка Івано-Франківського району познайомилася в інтернеті з невідомим чоловіком, який представився військовим Джонсоном з Великобританії. Шахрай упродовж тижня переписувався з мешканкою Прикарпаття, обіцяв романтичну зустріч. Невдовзі аферист повідомив, що начебто надіслав жінці коштовні подарунки: бойові нагороди, медалі та валізу доларів США. Згодом прийшло повідомлення, що потрібно надіслати кошти «за доставлення».

Довірливу заявницю не збентежило, що кошти потрібно було надіслати на п’ять різних рахунків українських банків. Загалом, вона перекинула майже 2 млн грн, але жодного подарунка так і не отримала. Відтак зрозуміла, що військовий на прізвище Джонсон – шахрай, і пішла в поліцію.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства (ст. 190 ККУ). Правоохоронці закликають громадян не перераховувати гроші невідомим особам, які під приводом дружби чи романтичних стосунків втираються в довіру.