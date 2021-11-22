Смартфони відволікають не лише водіїв

Дослідження у Великій Британії показало, що за останній рік вісім з десяти молодих людей у віці від 18 до 24 регулярно переходили вулицю, дивлячись у свої смартфони. Іншими словами, 80% респондентів дивилися на екран свого телефону замість того, щоб подивитись на дорогу і запобігти можливим травмам або навіть смерті.

У результаті такої поведінки пішоходів, 23% водіїв були змушені вдатись до екстреного гальмування, а 16% змушені були звернути убік, щоб уникнути наїзду на розсіяних пішоходів. Згідно з тим же опитуванням, проведеним на замовлення Fiat, майже кожен десятий водій змушений був викликати швидку допомогу після того, як наїхав на пішохода, який користувався телефоном під час переходу дороги.

Ще гірше те, що деякі з цих пішоходів зляться на водіїв, коли помічають, що їх ледь не збила машина на пішохідному переході, хоча у створенні аварійної ситуації вина саме на них.

Електронні системи допомоги, які є в сучасних автомобілях, звичайно, допомагають уникнути аварій у таких ситуаціях. Тому такі речі, як автономне екстрене гальмування після виявленням пішоходів і велосипедистів вже входять до обов'язкових систем. Втім, навіть найдовершеніша версія такої системи не гарантує стовідсоткового запобігання аваріям, тому не варто покладатись на електроніку.

Фахівці радять обов’язково звертати увагу на стан дороги взимку, коли гальмівний шлях автомобілів збільшується. Варто також звертати увагу на транспортні засоби, які наближаються до машин, що вже стоять на світлофорі, щоб пропустити вас через вулицю – котрийсь із них може «наздогнати» автомобіль та штовхнути його далі. Можливо, за кермом також виявиться хтось зі смартфоном в руці та увагою на екрані.

При цьому треба бути відповідальними, переходячи дорогу, і ніколи не бігти. Швидкий крок — це добре, але бігти небезпечно, оскільки є ризик впасти на перехресті. Так само водій може не помітити і вчасно не зреагувати на пішохода, який біжить. Це один із тих випадків, коли витратити додаткову секунду чи мить може означати різницю між тим, щоб нічого не відбувалося, і перебуванням у лікарні чи й гірше.