Як тиск у шинах впливає на швидкість авто

Автори відео проводять експеримент, який полягає у заїздах на коротку дистанцію із вимірюванням швидкості, при поступовій зміні тиску у шинах. Компактний спорткар Mazda MX-5 Miata виконує роль піддослідного.

Стандартний тиск у шинах, рекомендований виробником автомобіля становить 30 PSI. У ході експерименту тиск змінюється від мінімальних 5 до максимальних 70 PSI або 4,8 бар.

М’якша шина дозволить перенести більшу вагу на задню частину автомобіля, що також має допомогти зчепленню. А оскільки боковина м’якша, шини повинні нагріватися швидше. Та важливіше, що менше накачана шина має більшу пляму контакту (оскільки боковина вигинається більше) а м'якість шини зменшує радіус колеса. Спеціальним автомобілям для швидкісних заїздів, так званим дрегстерам, м'які недостатньо накачані шини допомагають, але чи можна застосувати цей підхід до дорожніх шин та набагато менш потужного автомобіля? Відео дає ствердну відповідь.

Як показали експерименти, що менше значення PSI, тобто тиск у шинах, то краща динаміка. Але до певної міри. Так, Miata показала кращий час із тиском між 10 і 20 PSI, але подальше зменшення тиску призвело до погіршення прискорення. При цьому тиск, вищий рекомендованих виробником 30 PSI, не настільки відчутно впливає на динаміку.

Варто зазначити, що тиск у шинах прямим чином впливає на показник споживання пального. Як і їх розмір, склад, дизайн тощо. Рекомендований виробником конкретного автомобіля тиск (взимку і влітку – різний), гарантує споживання пального на рівні, заявленому в офіційних характеристиках моделі.