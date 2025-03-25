Американський політичний шторм, який розпочався після повернення до Білого дому Дональда Трампа, «порадував» українців черговою трешовою серією у виконанні Стівена Віткоффа. Цей персонаж, який взагалі-то є спеціальним представником президента США по Близькому Сходу, нещодавно їздив до Москви на не дуже зрозумілі перемовини з тамтешнім президентом. А після того розродився інтерв’ю скандальному блогеру Такеру Карлсону, де зробив кілька заяв, які, кажучи щиро, на голову не налазять.

Тут і «складна ситуація» – це про російсько-українську війну – що легко читається як «не все так однозначно». І «не вважаю Путіна поганим хлопцем». І «російськомовні регіони» з «референдумом». Словом, наговорив Стівен Віткофф сім мішків гречаної вовни – і всі зіпсовані. Всерйоз обговорювати сказане цим персонажем ми, звісно ж, не будемо. Хоча б тому, що є в цій історії один дуже цікавий аспект, який, на мою думку, може багато, якщо не все пояснити нам про близькосхідного спецпредставника Трампа і його, будьмо чесними, плазування перед кремлівським царьком.

Трохи нетипове для класичного американця (нащадка, образно кажучи, переселенців із «Мейфлавера») у містера Стівена прізвище, чи не так? І водночас зрозуміле – принаймні на рівні морфології, тобто форми – нам з вами. Witkoff... Коли читаєш мовою оригіналу – мало що можна зрозуміти. Так само, як, наприклад, в одного російського футболіста ну геть не типове для тамтешніх мешканців прізвище «Міранчук». Але якщо згадати, що родом цей футболіст із Краснодарського краю, згадати, хто там жив (і подекуди досі живе) – то тут же здогадуєшся, що насправді він ніякий не Міранчук, а звичайний українець на прізвище Мирончук, нащадок кубанських козаків, які переїхали туди з України. Просто треба під правильним кутом подивитися на ту чи іншу річ.

Так і з Віткоффом. Трохи подумавши, розумієш, що насправді він – звичайнісінький Вітков (чи Вітьков). А коли дізнаєшся, що прізвище його діда, першого із Віткових на американській землі, звали Девід, тобто Давид, а бабусю до заміжжя звали Роза Померанц – усе стає на свої місця. Так, Стівен Віткофф – нащадок євреїв, які свого часу виїхали з Російської імперії до Сполучених Штатів Америки.

Продовжуємо подорож сторінками історії. Чому представники єврейської спільноти кидали обжиті століттями, може, тисячоліттями (бабуся Роза жила на заході Білорусі, у місті Гродно, а перші документальні згадки про цей народ на нині білоруській території датовані ще ХІV століттям), землі і їхали світ за очі? Тут варто згадати фразу, якою ці люди характеризували Нью-Йорк, перше місто США, яке вони бачили і де багато хто залишався назавжди: «Одесса без царя и казаков». Тобто – ми чудово це розуміємо – євреї тікали з Російської імперії від межі осілості, погромів, справи Бейліса та всіх інших російських «принад», які були вготовані для найчужішого, а значить, і найворожішого народу. Між іншим, якщо про справу Бейліса знають усі, бо вона відбулася уже на початку ХХ століття в Києві, одному з головних міст Російської імперії, то про схожу справу в рідному місті бабусі Віткоффа, Гродно, справу 1816 року, мало хто знає. А вона була. На щастя, гродненського кагала Шолома Лапіна (і його доньку), як і київського міщанина Менделя Бейліса, не засудили за геть вигаданим звинуваченням.

Але так щастило не всім. І втікали з антисемітської Росії далеко не всі. От Бейліс виїхав. І дід Стівена Віткоффа, Давид Віт(ь)ков, теж. Виїхав – і, напевно, підпливаючи до статуї Свободи, полегшено зітхнув. Не знаючи, що його рідний онук після візиту до точно такої ж ксенофобської, людиноненависницької Росії, якою вона була і 100, і 200 років тому, так відверто вихвалятиме нинішнього російського царька. За царювання якого, нагадаємо, уже була спроба єврейського погрому в Махачкалі.

Як таке може бути, скажете ви? Може. Якщо Стівен Віткофф елементарно не знає не те що історії свого народу (може, він і не вважає його своїм, хтозна; хоча – можливо, його не випадково Трамп призначив спецпредставником саме в питаннях Ізраїлю і всього Близького Сходу), а й історії своєї родини, історії своїх діда і баби. Це дивно, якщо не припустити, що Стівен насправді – Іван. Той самий, який Іван Безрідний, «Иван, родства не помнящий»…

І тут варто згадати іншого американця, іншого нащадка не просто емігрантів, а представників такого ж пригнобленого народу, як євреї. Чи українці. Цього американця звати Джозеф Байден-молодший. Коли колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки виграв президентські вибори 2020 року і англійський телеканал BBC звернувся до нього з проханням коротко, однією фразою прокоментувати цю подію для англійської аудиторії – Байден сказав фразу, яку можна з невеличкою натяжкою записати навіть і в крилаті. Ця фраза звучала так: «Я – ірландець!».

Розумієте, Байден, попри те, що він, звісно ж, американець, представник американської нації, ба більше, американського політикуму – не забув і принципово нагадав про те, хто його предки. І, можливо, саме те, що він – нащадок ірландців, які дуже сильно постраждали від однієї імперії (у деяких аспектах, скажімо, мовному, значно більше, ніж ми з вами), саме оцей поклик предків змушував його допомагати Україні.

Звісно, ми можемо і маємо висловити купу претензій щодо кількості, якості і швидкості цієї допомоги. Це факт. Але при цьому Байден, який пам’ятав, хто його предки і чому вони опинилися в Америці – ніколи не опускався до відбілювання останнього європейського імператора, ніколи не намагався звинувачувати жертву в тому, що вона в чомусь там винна, ніколи не говорив про те, що «не все так однозначно». А Стівен Безрідний, чий дід втік від тодішніх кремлівських ксенофобів, від тодішніх «вагнерівців» – вочевидь, забув. Мабуть, саме тому він і дав те інтерв’ю, яке дав. Бо для нього слово pogrom, імовірно, не значить взагалі нічого, на відміну від страшного для кожного ірландця словосполучення An Gorta Mór (Великий картопляний голод).