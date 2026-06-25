Підозру оголосили відповідальній за закупівлі офіцерці військової частини А 3211

Слідчі ДБР спільно з спецпрокурорами повідомили про підозру старшій лейтенантці військової частини на Львівщині за переплату понад 18,6 млн грн під час закупівель генераторів. За даними ZAXID.NET, підозру отримала офіцерка 335 навчального механізованого полку (в/ч А3211), що в структурі 184 навчального центру Національної академії сухопутних військ, Марія Опкунська-Мельник.

Як повідомили у четвер, 25 червня, у теруправлінні ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 29-річна старша лейтенантка військової частини, яка була уповноваженою з організації закупівель, неналежно виконала службові обов’язки під час придбання генераторів для потреб військової частини в умовах воєнного стану.

«Встановлено, що наприкінці 2022 року, після масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, військова частина потребувала термінового забезпечення генераторами. Попри це, відповідальна за закупівлі посадовиця не провела належного аналізу ринку, не здійснила моніторингу цін та не забезпечила об’єктивного вибору постачальників», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

У результаті було укладено низку договорів на закупівлю дизельних і бензинових генераторів за цінами, які суттєво перевищували їхню середню ринкову вартість. Надалі обладнання було поставлено, а бюджетні кошти перераховано постачальникам у повному обсязі. Збитки військовій частині оцінили у понад 18,6 млн грн.

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Офіцерці повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану, що завдало тяжких наслідків (ч. 4 ст. 425 ККУ). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Слідчі перевіряються усі обставини та інших причетних до закупівель.

Нагадаємо, влітку 2025 року правоохоронці викрили переплату також 18 млн грн за генератори для потреб іншої військової частини А4150, що у Стричах.