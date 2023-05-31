Росія у найближчі роки залишатиметься найбільшою загрозою для материкової частини Великої Британії. Про це заявив голова військової розвідки міністерства оборони Великої Британії Едріан Бьорд у своєму виступі перед членами Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), пише Укрінформ.

«Хоча недискреційним пріоритетом безпеки Великої Британії має бути наш рідний євроатлантичний регіон, і тут ми оцінюємо, що Росія залишатиметься найбільшою загрозою для материкової частини Сполученого Королівства до 2030 року, стає все більш очевидним, що безпека Європи невіддільна від безпеки всього світу – чи то внаслідок діяльності держав, чи то внаслідок зміни клімату, чи глобальних проблем у сфері охорони здоров'я», – сказав він.

На цьому тлі Бьорд вказав на прагнення Британії встановити ширшу інтегровану присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні. Він також зазначив, що «так само, як наші найближчі союзники і партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралія, Нова Зеландія, Японія, Республіка Корея і Сінгапур – вжили заходів для протидії дестабілізуючому впливу Росії в Європі і підтримки України, так і Сполучене Королівство повинне бути готовим до викликів, які кидає Китай».

За словами очільника британської військової розвідки, Китай буде більш прямо конкурувати з Великою Британією у сферах її інтересів і буде здатним «порушити постачання ключових технологій і матеріалів, таких як мікропроцесори, напівпровідники і рідкоземельні елементи», а його військові, розвідувальні, космічні та кібернетичні можливості «становлять дедалі більшу загрозу».

«У світі зростаючої конкуренції ми вважаємо, що Китай становитиме найбільший виклик закордонним інтересам і економічній безпеці Великої Британії у 2030 році», – заявив він.