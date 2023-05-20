Кораблі ВМС Румунії в порту «Констанца» під час міжнародних військових навчань, травень 2022

Стратегія національної оборони США передбачає посилення стримування Росії у Чорноморському регіоні шляхом об’єднання зусиль союзників і партнерів, проведення спільних навчань та обміну інформацією. Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань стратегії, планів та можливостей Мара Карлін

у відеозверненні до учасників Форуму безпеки Чорного моря і Балкан, який відбувається в Бухаресті, повідомив «Укрінформ».

За її словами, взаємодія між союзниками для стримування Росії включає розширення обміну інформацією з метою загальної оцінки ситуації в морській сфері та за її межами. Це, за словами Карлін, є основою Стратегії національної оборони США.

«Нарощування стримування, а відтак його підтримка дозволить Сполученим Штатам впоратися з Китаєм – постійним викликом для нашої країни – і Росією, яка в стратегії визначена як "гостра загроза"», – зауважила Карлін.

Крім того, представниця Пентагону заявила, що НАТО пильнує, аби у Росії не виникло жодних думок про напад на будь-яку з держав, які до нього входять. З цією метою союзники подвоїли кількість бойових груп НАТО на східному фланзі до восьми. У Європі перебуває понад 100 тисяч військових США. І така єдність є ключовим компонентом для стримування Росії, наголосила заступниця міністра оборони США.

«Сполучені Штати продовжать співпрацювати із союзниками по НАТО [в Чорноморському регіоні] над модернізацією у військовій сфері з метою протидії російській воєнній загрозі, в тому числі шляхом посилення позицій та проведення навчань», – пояснила Карлін.

Вона наголосила, що безпека Чорноморського регіону вимагатиме спільного підходу до зміцнення оборонних можливостей, виявлення та запобігання загрозам, посилення боєготовності та стійкості, в тому числі проти кібератак.

Нагадаємо, що на початку березня кілька румунських ЗМІ повідомили, що США можуть відкрити на її території морську військову базу, яка, ймовірно, розташовуватиметься в дельті Дунаю.