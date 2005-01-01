Військові літаки США здійснили розвідувальні польоти над Кримом

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 09:5310270

До теми

Військові літаки США здійснили розвідувальні польоти над Кримом

Два американські військові літаки провели розвідку в неділю поблизу берегів анексованого Росією Криму. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Повідомляють зокрема, що стратегічний безпілотник ВПС США RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 12-2050, який також у неділю проводив розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, після цього протягом декількох годин курсував вздовж усього узбережжя Криму.

Патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 168 432 і позивним PS076, що вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, зробив політ на захід і південь від Криму.

За інформацією ЗМІ, перший у цьому році політ літака ВМС США біля Криму був зафіксований 1 січня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Міністр оборони анонсував збільшення фінансування повітряної розвідки ЗСУ ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук