Військові літаки США здійснили розвідувальні польоти над Кримом

Два американські військові літаки провели розвідку в неділю поблизу берегів анексованого Росією Криму. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Повідомляють зокрема, що стратегічний безпілотник ВПС США RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 12-2050, який також у неділю проводив розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, після цього протягом декількох годин курсував вздовж усього узбережжя Криму.

Патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 168 432 і позивним PS076, що вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, зробив політ на захід і південь від Криму.

За інформацією ЗМІ, перший у цьому році політ літака ВМС США біля Криму був зафіксований 1 січня.