Чи встигне Марко Рубіо на зустріч із Венсом та Зеленським у Мюнхені, наразі невідомо

Літак американських ВМС США, який транспортував до німецького Мюнхена державного секретаря Марко Рубіо та голову Комітету із закордонних справ Сенату Джима Ріша, вимушено повернувся до Вашингтона. Причиною стали проблеми з лобовим склом літака, повідомило 14 лютого Associated Press.

За даними співрозмовника агентства, проблема виникла приблизно через 90 хвилин після злету літака з об’єднаної бази «Ендрюс» поблизу Вашингтона. АР повідомило, що посадку спричинило лобове скло літака C-32, переобладнаного Boeing 757 – втім, що саме із ним сталося, не уточнюється.

Згодом вимушене повернення літака з Марком Рубіо підтвердила речниця державного департаменту США Теммі Брюс.

«Сьогодні ввечері на шляху з Вашингтона до Мюнхена в літака, яким летів міністр Рубіо, виникла механічна проблема», – сказала вона, також не уточнивши, що саме сталося з літаком.

За словами речниці Держдепу, Марко Рубіо продовжить свій шлях до Німеччини та Близького Сходу окремим літаком. Чи встигне Рубіо прибути в Мюнхен на анонсовану зустріч із американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом та президентом України Володимиром Зеленським, наразі невідомо.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна запрошена на зустріч з російськими та американськими представниками в німецькому Мюнхені, де 14-16 лютого проходитиме безпекова конференція. Втім, радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин заперечив зустріч із росіянами. За його словами, тільки узгоджена спільна позиція «має бути на столі для розмови з росіянами».