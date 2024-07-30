Іршавський районний суд Закарпатської області виніс вирок військовому, який під час суперечки погрожував вбивством своїй матері. Його звільнили від обмеження волі, призначивши іспитовий термін та зобов’язавши пройти програму для кривдників.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, старший солдат однієї з військових частин та мешканець Іршавського району Закарпаття Іван Р. у червні 2024 року погрожував вбивством своїй матері. У вироку вказано, що Іван Р. був нетверезим та між ним із матір’ю виник побутовий конфлікт, під час якого він взяв у руки ніж та погрожував зарізати жінку.

Поліція порушила щодо кривдника кримінальне провадження через погрози вбивством. Іван Р. визнав свою провину та не оспорював обставини справи. Справу розглянула суддя Маріанна Пітерських, яка дослідила усі матеріали та визнала обвинуваченого винним, призначивши рік обмеження волі, але звільнила від відбування покарання з річним іспитовим терміном та зобов’язала пройти тримісячну програму для кривдників.

Засуджений раніше притягувався до адмінвідповідальності за вчинення домашнього насильства щодо своєї співмешканки та бабусі. Торік йому винесли вирок за нанесення легких тілесних ушкоджень, присудивши 850 грн штрафу.