Луцький міськрайонний суд визнав винним військовослужбовця Тимура С., який спровокував бійку у центрі міста та вдарив бейсбольною битою двох чоловіків і поліцейського. За це йому призначили 6,5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 12 грудня, інцидент стався 19 вересня 2025 року на Театральному майдані в Луцьку. За даними слідства, пʼяний солдат розпочав сутичку та вдарив двох чоловіків бейсбольною битою. Обох потерпілих госпіталізували з відкритими черепно-мозковими травмами.

Під час затримання військовослужбовець також напав на поліцейського роти швидкого реагування і вдарив його кілька разів битою по голові. Правоохоронець отримав легкі травми.

У суді Тимур С. визнав провину, але заперечував, що мав при собі бейсбольну биту. Суд відхилив ці пояснення, вказавши, що вони суперечать зібраним доказам.

Суддя Оксана Данелюк визнала чоловіка винним за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 345 КК України (насильство щодо працівника правоохоронного органу).

З урахуванням попередньої судимості та невідбутого покарання за умисне вбивство, з якого обвинувачений був умовно-достроково звільнений для проходження військової служби, йому остаточно призначили 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити.