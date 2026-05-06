Трагічний інцидент стався на вул. Коломийській, 15

У середу, 6 травня, з вікна багатоповерхівки на вул. Коломийській, 15 у Сихівському районі Львова випав 55-річний військовослужбовець. Чоловік загинув на місці.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, вранці на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Коломийській з вікна багатоповерхівки випав 55-річний чоловік. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюють обставини.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили, що внаслідок падіння з висоти чоловік загинув на місці до приїзду медиків швидкої допомоги.

За попередніми даними ZAXID.NET, загиблим внаслідок падіння з восьмого поверху виявився місцевий мешканець – військовослужбовець.