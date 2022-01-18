Причинами перенесення столиці називають перенаселення та забруднення Джакарти

Влада Індонезії до 2024 року планує перенести столицю з Джакарти на схід острова Калімантан. Нова столиця називатиметься Нусантара, повідомляє «Суспільне» з посиланням на CNA.

У понеділок, 17 січня, міністр планування національного розвитку країни на зустрічі зі спеціальним комітетом місцевого парламенту щодо створення нової столиці оголосив, що назва вже була схвалена та затверджена президентом країни Джоко Відодо.

Нусантара в перекладі з давньояванської означає «острів» або «архіпелаг». Це поетична назва Індонезії, а тому, на думку урядовців, вона широко відома у світі і не викличе протиріч усередині країни.

Міністр зазначив, що всього варіантів назв нової столиці було близько 80. Усі вони розроблялися спільно з істориками й мовознавцями. Серед запропонованих варіантів були Неґара-Джайя («славетна країна»), Нусантра-Джайя («славетний архіпелаг») і Нуса-Карія («творіння батьківщини»).

Водночас деякі члени спеціального комітету із заснування нової столиці Індонезії висловили застереження щодо варіанту «Нусантра»: мовляв, так тривалий час називають країну, тож якщо і столиця матиме таку ж назву, може виникнути плутанина.

Крім того, ще не вирішене питання, який адміністративний статус матиме Нусантра, чи вона буде містом чи провінцією. Спеціальний комітет наразі підтримав останній варіант.

Рішення про перенесення столиці з Джакарти було ухвалено у 2019 році. Однією з причин перенесення столиці є досить швидке затоплення Джакарти внаслідок глобального потепління і танення льодовиків: за деякими даними, частина міста буде затоплена вже до 2050 року.

Крім того, це одне з найбільших міст світу, що страждає від заторів та забруднення повітря. Наразі площа столиці Індонезії 664 км², (включаючи групу островів Пулау-Серібу), на яких проживають понад 10,5 млн людей. Для прикладу, площа Києва з майже 3-мільйонним населенням - 839 км².

Тоді було ухвалено рішення створити нову столицю на острові Калімантан. Будівництво нового капітального проекту вартістю 466 трильйонів рупій (32 млрд доларів США) мало розпочатися у 2020 році. Однак пандемія коронавірусу змусила владу призупинити проект. При цьому Джакарта залишиться комерційним та фінансовим центром країни.