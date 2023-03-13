Раніше влада Ірану повідомляла про «десятки тисяч» заарештованих протестувальників

Влада Ірану повідомила про те, що помилує 22 тис. протестувальників, які виступили проти свавілля правоохоронців та уряду щодо жінок. Протести почалися у вересні 2022 року, коли 22-річну Махсу Аміні заарештували за неправильне носіння хіджабу.

Про помилування протестувальників повідомив голова судової системи Ірану Голамхоссейн Мохсені Еджей у понеділок, 13 березня. Він заявив, що загальна кількість помилувань в Ірані перевищила 82 тисячі.

«Наразі помилувано 82 тисячі людей, зокрема 22 тисячі людей, які брали участь у протестах», – заявив Голамхоссейн Мохсені Еджей.

Голова судової системи Ірану не уточнив, впродовж якого періоду помилували ув'язнених протестувальників. Крім того, Голамхоссейн Мохсені Еджей не розповів, коли саме заарештованим висунули звинувачення.

Зазначимо, антиурядові протести в Ірані почалися у вересні 2022 року, після того, як поліція арештувала Махсу Аміні через неправильно одягнутий хіджаб. Пізніше дівчина загинула від рук правоохоронців. В листопаді з'явилися повідомлення про розстріли протестувальників, які перебували у метро, а також побиття жінок за відмову носити хіджаб. З грудня 2022 року влада Ірану стратила чотирьох протестувальників, а в січні позбавила життя колишнього міністра оборони, якого звинуватили в шпигунстві на Велику Британію.

Внаслідок протестів загинуло 277 людей і ще приблизно 12 тис. було поранено. За словами представників уряду, протягом протестів було заарештовано «десятки тисяч» людей. У 2023 році влада Ірану визнала масштаб репресій, а глава Ірану Алі Хаменеї оголосив про амністію чи скорочення термінів ув'язнення для протестувальників.