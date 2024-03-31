У селищі пошкоджені будівлі та автомобілі

Російські окупанти чотири рази за ніч 31 березня атакували селище Борова, розташоване в Ізюмському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув 19-річний хлопець, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перша атака на селище відбулася приблизно о 01:00. Тоді росіяни випустили боєприпас «Смерч» по квартирі в чотириповерховій будівлі. Будинок отримав пошкодження, ніхто не постраждав.

Під час другої атаки, яка відбулася приблизно о 01:20 росіяни атакували місцеве СТО, внаслідок чого пошкоджені три автомобілі, два торгівельні павільйони та фасад прилеглої будівлі.

«Загинув 19-річний чоловік. Ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований», – повідомив Олег Синєгубов.

Обстріли Борової також тривали з 2:05 по 02:30. Серія ударів пошкодила дев’ять автомобілів та частково зруйнувала приватний будинок. Внаслідок третьої та четвертої атак ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Нагадаємо, 30 березня російські обстріли зруйнували всі енергоблоки Зміївської ТЕС на Харківщині. Крім того, ушкодження отримало допоміжне обладнання станції. Оцінити масштаб пошкоджень та суму, необхідну для відновлення, наразі неможливо.