Аварія сталася між селами Погорілівка та Юрківці

На Буковині в смертельній аварії загинув 19-річний мотоцикліст. За даними поліції Чернівецької області, водій мотоцикла не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

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Смертельна аварія трапилася 29 липня на автодорозі між селами Погорілівка та Юрківці Чернівецького району. У ДТП загинув житель села Погорілівка, який керував мотоциклом марки МТ-10. Під час руху чоловік не впорався з керуванням мотоциклом та з’їхав у кювет.

На місце ДТП селяни викликали швидку допомогу. Медики встановили, що водій отримав серйозні травми. Його госпіталізували до лікарні міста Заставна. Лікарі намагалися його реанімувати, однак він помер, не приходячи до тями.

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Тіло загиблого правоохоронці направили на судово-медичну експертизу. Дані про ДТП внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідство триває.