Рятувальники евакуювали 100 людей

У ніч на 8 лютого у Києві у дев’ятиповерховому будинку через вибух невідомого предмета сталась пожежа. На місці події рятувальники виявили тіло хлопця 2007 року народження. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вибух стався у квартирі на першому поверсі на вулиці Симиренка у Святошинському районі. Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло близько 23:30 у середу, 7 лютого. Надзвичайники гасили вогонь понад годину та евакуювали з будинку 100 людей.

«До ліквідації було залучено 15 осіб особового складу та 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки», – повідомили у ДСНС.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло хлопця 2007 року народження. Причина загоряння у квартирі – вибух невідомого предмета. Крім того, на місці події надзвичайники виявили ще один вибухонебезпечний невідомий предмет.

Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.