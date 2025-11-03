У неділю, 2 листопада, внаслідок вибуху невідомого предмета у селі біля Львова до лікарні потрапили троє підлітків. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Інцидент трапився близько 17:15 у селі Суховоля Львівського район. Внаслідок вибуху невідомого предмета три 14-річні дитини, усі мешканці Львова, отримали опіки передпліч, живота та кистей рук.

Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у лікарню святого Миколая.

Як попередньо встановили правоохоронці, 14-річний житель Львівського району запросив у гості своїх однолітків зі Львова. Під час їхнього дозвілля пролунав вибух, діти отримали легкі травми. Хлопцям надали медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

ZAXID.NET звернувся за коментарем у лікарню св. Миколая, однак там зазначили, що батьки не надали дозвіл на розголошення інформації про дітей.