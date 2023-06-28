Деталі про постраждалих внаслідок обстрілу уточнюються

Російські окупанти вчергове обстріляли Харківщину. Внаслідок атаки на Вовчанську громаду загинуло троє цивільних мешканців, повідомив у середу, 28 червня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу від травм загинули троє чоловіків. Наразі на місці події працюють екстрені служби. Про постраждалих від обстрілу Олег Синєгубов не уточнив.

«На жаль, внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців села Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям», – повідомив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, 27 червня окупанти атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок удару загинуло щонайменше 9 місцевих жителів. За даним місцевої влади, росіяни о 19:32 вдарили з установок С-300 по центру Краматорська, поцілили в районі кафе, де було велике скупчення людей.