Наслідки потужного землетрусу Індонезії

Внаслідок землетрусу на індонезійському острові Сулавесі магнітудою 6,2 загинули щонайменше 35 людей, сотні отримали поранення. Про це повідомляє агенція Reuters.

Землетрус трапився на відносно невеликій глибині в 10 км, тисячі мешканців залишили свої будинки та рятувалися втечею. Метрологічне агентство попереджає, що після змелетрусу також може статися цунамі.

Землетрус спричинив вимкнення електрики, пошкодив мости до регіональних центрів та понад 60 будинків, два готелі, офіс губернатора провінції, де дві людини опинилися під завалами.

Також повідомляєтсья, що більше 10 пацієнтів і медиків опинилися у пастці під уламками лікарні, що постраждала в результаті землетрусу.

Посольство України в Індонезії відкрило «гарячу лінію» для надання допомоги українцям. Наразі інформації про постраждалих співвітчизників немає, повідомив в Твіттері прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.