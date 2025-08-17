Залізнична станція «Лиски» у Воронезькій області РФ

У ніч на неділю, 17 серпня, безпілотники атакували низку російських регіонів. Зокрема, під атакою була залізнична станція у Воронезькій області. Про це повідомив губернатор російського регіону та пропагандистські телеграм-канали.

Очільник Воронезької області Олександр Гусєв розповів, що внаслідок падіння «уламків» безпілотників на залізничну станцію виникла затримка руху потягів.

«За попередньою інформацією, в одному з муніципалітетів поранення отримав монтер колії залізничної станції. Його госпіталізували до районної лікарні. Унаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, затримано рух кількох поїздів», – ідеться в повідомленні.

Гусєв додав, що через атаку БпЛА загорілись магазин та речовий ринок. Ще в одному муніципалітеті зайнялась газова труба. У Воронежі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено скління у низці квартир житлового будинку.

Російський губернатор не вказав залізничну станцію, де сталася пожежа. Водночас жителі регіону повідомили про атаку на залізничну станцію «Лиски».

За даними очевидців, над Лисками та Острогозьком Воронезької області зафіксували близько 10 вибухів, у небі було видно яскраві спалахи.

У російському міноборони заявили, що в ніч на 17 серпня протиповітряна оборона нібито знищила 46 безпілотників у кількох регіонах Росії.

«16 – над територією Бєлгородської області, 14 – над територією Нижньогородської області, дев’ять – над територією Воронезької області, три – над територією Брянської області, один – над територією Курської області, один – над територією Орловської області, один – над територією Калузької області, один – над територією Смоленської області», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, українська сторона наразі не коментувала цю дронову атаку.

Як писав ZAXID.NET, 15 серпня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Унаслідок атаки на території НПЗ виникла пожежа.