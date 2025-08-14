Через удар обвалилася частина даху багатоповерхівки

У російському Ростові-на-Дону у четвер, 14 серпня, пролунав вибух на тлі атаки БпЛА. Російські телеграм-канали опублікували відео, на якому видно удар безпілотника по житловому будинку.

За даними росіян, 14 серпня безпілотник врізався в дах будинку у Ростові. При цьому сигнал ракетної небезпеки в місті надійшов уже після вибуху.

Через удар обвалилася частина даху багатоповерхівки, пошкоджені кілька квартир, а у мешканців сусідніх будинків вибило вікна. Крім цього, у місті виникли проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.

В. о. губернатора Юрій Слюсар повідомив, що через атаку були пошкоджені кілька багатоповерхівок, 13 мешканців отримали поранення.

Фото телеграм-каналу Baza, будинок у Ростові, куди влучив безпілотник 14 серпня

В атаці росіяни звинувачують Україну, дрон нібито має назву «Аеропракт – Летюча лисиця».

Нагадаємо, в ніч на четвер, 14 серпня, дрони атакували Росію, зокрема, під обстріл потрапили НПЗ у Волгоградській області та будівля уряду Бєлгородщини.