Вогонь знищив церковний інвентар та пошкодив перекриття будівлі

У селі Кордишів Шумської громади вночі горіла церква УПЦ МП. Вогонь пошкодив дах будівлі та знищив церковний інвентар. Поки що поліція не називає точну причину виникнення займання, оскільки її має встановити експертиза, але відомо, що як одну з версій розглядають підпал.

Повідомлення про пожежу в новозбудованій церкві у селі Кордишів Кременецького району надійшло в ніч з 27 на 28 березня близько 03:00. На місце пожежі виїжджали рятувальники та поліцейські.

«В результаті пожежі вогонь пошкодив перекриття та покрівлю будівлі на площі 20 м2, знищив церковний інвентар. Рятувальники ліквідували пожежу. Слідчі розглядають кілька версій займання, в тому числі підпал», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини. З місця події експерти вилучили скляну пляшку та запальничку.

Під час пожежі загиблих та травмованих немає. Остаточно причину займання встановить пожежно-технічна експертиза. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 ККУ (умисне знищення майна). Санкція статті передбачає від трьох до десяти років ув'язнення.

Громада села Кордишів проголосувала за перехід в Православну церкву України у січні 2019 року. Як повідомляє тернопільська єпархія УПЦ МП, відтоді віряни, які не захотіли переходити в ПЦУ, вирішили збудувати нове молитовне приміщення. Будівництво розпочали в 2020 році, вже за два роки провели перше богослужіння, а освятити церкву планували в 2023 році.