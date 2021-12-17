П’яний 60-річний водій автомобіля Mazda в'їхав в припаркований автомобіль, а під час втечі пошкодив ще один

У четвер, 16 грудня, на Сихові у Львові п’яний 60-річний водій автомобіля Mazda в’їхав у припаркований автомобіль та намагався втекти. Під час втечі пошкодив інший автомобіль. Згодом з’ясувалося, що водій вже позбавлений водійських прав за нетверезу їзду.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що пізно ввечері близько 22:00 16 грудня на вул. Трильовського водій автомобіля Mazda в’їхав у припаркований автомобіль BMW та поїхав з місця події. Цей факт побачив водій автомобіля Volkswagen і вирішив наздогнати порушника. Чоловік одночасно викликав патрульних.

На вул. Кавалерідзе небайдужий водій спробував заблокувати автомобіль втікача. Порушник продовжив рух і вдарив транспортний засіб львів'янина. Водночас, екіпаж патрульних під'їхав і затримав порушника.

У 60-річного водія автомобіля Mazda виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Від перевірки він відмовився. Поліцейські з'ясували, що чоловік вже позбавлений права керування транспортними засобами за нетверезу їзду.

На порушника склали протоколи за повторне керування у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 130), два матеріали за порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124) та за втечу з місця ДТП (ст 122-4) КУпАП. Також на нього винесли об'єднану постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами (ч. 4 ст. 126) та за керування транспортними засобами без необхідних документів (ч. 1 ст. 126) КУпАП.