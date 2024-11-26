У ніч на вівторок, 26 листопада, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги на території Рівненщини знищили ворожі безпілотники типу Shahed. Проте точну кількість збитих дронів не уточнюють.

«Працювали сили ППО. Завдяки їхнім професійним діям вдалося збити повітряні цілі ворога. Попередньо люди та інфраструктура не постраждали», – повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Додамо, що 26 листопада повітряна тривога у Рівненській області тривала з 02:39 до 04:48 . У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 192 повітряні цілі – чотири балістичні ракети та 188 ударних безпілотників. ППО збила 76 безпілотників у 17 областях України.