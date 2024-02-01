Пожежу загасили зранку 1 лютого, постраждалих немає

У Нововолинську сталась масштабна пожежа на території птахокомплексу. Мер міста Борис Карпус уточнив, що горіла складська будівля птахокомплексу «Губин» на вулиці Сокальській. Підприємство випускає курятину під брендом «Пан Курчак».

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, повідомлення про пожежу в складській будівлі птахокомплексу надійшло близько 04:00 у четвер, 1 лютого.

«До гасіння залучались 15 одиниць спеціальної техніки та 49 рятувальників, а також пожежний робот. Пожежу ліквідовано о 07:30 на площі понад 4000 м²», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Наразі спеціалісти з’ясовують причину виникнення займання, а також рахують збитки.