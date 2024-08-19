Пожежі сталися на вулиці Володимира Стельмаха, а також Кулика і Гудачека

За добу у Рівному згоріли три легкові автомобілі. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за фактом підпалу й наразі розшукують причетних. Про це повідомили 19 серпня в поліції області.

За даними слідства, 18 серпня близько 23:00 на вулиці Володимира Стельмаха невідомі підпалили автомобіль Tesla, який 35-річний власник припаркував біля місцевого СТО для подальшого ремонту.

Через декілька годин на вулиці Кулика і Гудачека сталася ще одна пожежа – полум’я повністю знищило моторний відсік автомобіля Volkswagen Passat, який належить 67-річному рівнянину. Крім того, зайнявся і припаркований поруч легковик Audi A6. Рятувальники загасили полум’я 19 серпня, близько 01:00.

За фактами умисного пошкодження майна шляхом підпалу ( ч. 2 ст.194 ККУ) слідчі відкрили кримінальні провадження й наразі розшукують зловмисників. Додамо, що санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.