Смертельна аварія сталася в селі Атаки

У селі Атаки Дністровського району водій на смерть збив жінку на пішохідному переході. Загибла – жителька Хмельниччини. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, а водія затримали і помістили в слідчий ізолятор.



ДТП трапилася увечері 25 січня на пішохідному переході однієї з вулиць села Атаки, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 26 січня. Попередньо правоохоронці з’ясували, що 27-річний буковинець, керуючи автомобілем BMW, на смерть збив 54-річну жительку Хмельницької області. Він наїхав на неї, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Судовий експерт зазначив, що смерть загиблої була моментальною. Жінка отримала численні тілесні ушкодження. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Водія, причетного до смертельної аварії, поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.



Слідчі поліції дані про ДТП внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). У водія також відібрали зразки крові, щоб встановити, чи був він на момент аварії тверезий. Автомобіль вилучили на штрафмайданчик. Досудове розслідування триває. Додамо, що санкція кримінальної статті передбачає до восьми років позбавлення волі.