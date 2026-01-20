У Чернівцях водій збив жінку та 8-річного хлопчика на пішохідному переході. Аварія сталася 19 січня поблизу центру міста на вулиці Сагайдачного. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

За даними поліції Буковини, 36-річний житель Чернівців керував автомобілем Volkswagen Passat і раптово допустив наїзд на 37-річну місцеву жительку та її 8-річного сина, які в цей момент переходили дорогу на пішохідному переході.

«У результаті аварії жінка та дитина отримали травми, медики госпіталізували їх до лікарні для надання необхідної допомоги», – повідомили в поліції у вівторок, 20 січня.

Дані про ДТП слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). У водія взяли зразки для встановлення, чи перебував він за кермом під дією алкоголю або наркотиків. Наразі тривають слідчі дії.

Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до трьох років обмеження волі.