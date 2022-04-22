Чоловік заплатить штраф за неправдивий виклик про викрадення авто

Водій в Івано-Франківську викликав поліцію, повідомивши, що його автомобіль Peugeot викрали. Під час спілкування з патрульними виявилося, що чоловік просто забув, де припаркував машину. Поліцейські знайшли Peugeot на парковці, а на власника винесли постанову за неправдивий виклик про викрадення автомобіля. Йому загрожує штраф до 3,4 тис. грн.

За інформацією прес-служби патрульної поліції Івано-Франківської області, виклик про викрадення автомобіля надійшов поліцейським у п’ятницю, 22 квітня. Йшлося про крадіжку Peugeot на вулиці Мельника.

«Громадянин повідомив поліцейським, що його автомобіль Peugeot викрали. Прибувши на місце та поспілкувавшись із заявником, інспектори з’ясували, що чоловік запаркував авто, а коли повернувся виявив його відсутність. Патрульні пропатрулювали прилеглі території та відшукали автомобіль на парковці. Чоловік зізнався, що забув де саме запаркував авто», – йдеться у повідомленні поліції.

За неправдивий виклик про викрадення автомобіля на власника Peugeot патрульні винесли постанову за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спецслужб). За такі дії передбачена адміністративна відповідальність – штрафу у сумі від 850 до 3,4 тис. грн.